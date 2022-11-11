Ümit Erdim'den Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu paylaşımı

Star ekranlarında seyirciyle buluşan ve her cuma akşamı reytinglere damga vuran Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve oyuncu Ümit Erdim ile verdiği pozla çok konuşuldu.

Ünlü çift ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Erdim, "Fotoğrafta soldan sağa rating artıyor" notunu düştü. Erdim’in paylaşımına Saraçoğlu “Çok ayıp hahah..” yorumunu yaptı.

REYTİNGLERDE ZİRVEDE

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yayınlanan son bölümüyle reytingleri altüst etmişti. Dizi, hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 4 Kasım Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

NASIL KEŞFEDİLDİ?



Star ekranlarında seyirciyle buluşan ve her cuma akşamı reytinglere damga vuran Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu’nun keşfedilme hikayesi merak uyandırdı. Kariyerinde birbirinden başarılı projeye imza atan oyuncunun kariyeri annesinin Özcan Deniz’e mesaj atmasıyla başladı. Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesinin detayları için tıklayın.