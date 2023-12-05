Ümit Sayın kimdir, eşi kim?

Türk şarkıcı-şarkı yazarı Ümit Sayın, 26 Nisan 1970 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümünde eğitimine devam etti. Fakat müzik kariyeri için daha sonra bu bölümü yarıda bıraktı. Sezen Aksu'nun vokalistliği sonrası müzik kariyerine adım atan sanatçı İstanbul'a yerleşti. Daha sonraları bir süre Timur Selçuk'tan klasik gitar eğitimi aldı. MFÖ müzik grubu üyesi Fuat Güner'in stüdyosunda 2 yıl çalıştı, stüdyo vokalleri ve reklam müzikleri yanı sıra 1991 yılından itibaren ilk bestelerini yapmaya başladı. Şarkıcı Deniz Arcak'ın ismini duyurduğu "Zehir Ettin" ve "Vurur" adlı parçalarının söz ve müziklerini yazdı. 1993 yılında Ajda Pekkan'a vokalistlik yapmaya başladı.

Ümit Sayın, 8 Eylül 1990 tarihinde Sezen Aksu'nun İzmir'de verdiği bir konserde sahne alarak Sezen Aksu ile beraber şarkı söylemesi sonrası sesinden etkilenen Sezen Aksu, onu vokalisti yaptı. Şarkıcı 1992 yılında Harun Kolçak'a, 1993 yılında Ajda Pekkan'a, 1994-1995 yılları arasında Tarkan'a ve günümüze dek birçok sanatçıya vokalistlik yaptı. Ozan Çolakoğlu ile müzikal birlikteliği sayesinde kariyerine başarılı şekilde devam etti.

Ümit Sayın, 12 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Eda Modoğlu ile 23 Aralık 2019'da evlendi.