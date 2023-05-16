Ümit-Seda Erdim çiftinin kızları Ses beş yaşında

"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Seda Erdim, Ses'in doğum gününden fotoğraflara, ''Güzeller güzeli kızım, seni çok seviyoruz. Çok çabuk büyüdün ama büyümene şahit olmak dünyanın en güzel duygusu'' notunu düştü.



Ümit Erdim ise kızının doğum günü karelerini kendi Instagram hesabından, ''Ses 5'' notuyla paylaştı.