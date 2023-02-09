Umut Akyürek Adana'da depremi yaşadı: 1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 ili etkileyen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremi yaşayanlardan biri de sanatçı Umut Akyürek'ti. Depreme eşi ve kızıyla birlikte gittiği Adana'da yakalanan Akyürek, yaşadıklarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"Arkadaşlar deprem gecesi Adana'daydık eşim ve kızımla, videoyu çeken de Melek Bal. Yalnız çok önemli bir detay var kimse bahsetmiyor herhalde şoktan. İlk deprem, sabah 4.17'de oldu yaklaşık bir buçuk dakika sürdü. 1999 depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki; ondan on kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü. Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Ve işte bahsettiğim detay, bir beş dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu 4.30'a doğru aynı şiddette ama daha kısa ondan kimse bahsetmiyor. Çok ama çok korkunçtu, panik atak hastası oldum. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin..."