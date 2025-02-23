Umut Akyürek'ten kızı Melek Bal'a: Tam 20 sene önce aldım seni kucağıma

"HİÇ BÜYÜMEYEN ASİ RÜZGARIM"



Umut Akyürek, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü isim, Melek Bal'a şu sözlerle seslendi:

"Ah benim sevdalı başım... Ah benim çılgın telaşım. Hiç büyümeyen ve büyümeyecek asi rüzgarım. Tam 20 sene önce aldım seni kucağıma prensesim zorluklarla dolu olsa da yıllar geçiyor işte... Nice sağlıklı hayırlı yaşların olsun. Allah'ım seni korusun, kollasın adın gibi melekler hep yoldaşın olsun. Yolun doğru ,huyun güzel, ömrün bereketli afiyetli olsun. Seni her şeyden çok seviyorum bebeğim."