Umut Akyürek'ten kızı Melek Bal'a: Tam 20 sene önce aldım seni kucağıma
2004 yılından bu yana kendisi gibi ses sanatçısı Oktay Ertuğrul ile mutlu bir evliliği olan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal, 20 yaşına bastı. Ünlü isim kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Umut Akyürek ile eşi Oktay Ertuğrul, 2004 yılında dünyaevine girmiş, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda kızının madde bağımlısı olduğunu açıklayan ve Umut Akyürek ve eşi mücadeleye başlamıştı.
Kızı Melek Bal'ı hastaneye kaldıran Umut Akyürek zor günleri geride bıraktı. Tedavisi tamamlaman ama hala gözetim altında olan Melek Bal, 22 Şubat'ta 20 yaşına girdi.
"HİÇ BÜYÜMEYEN ASİ RÜZGARIM"
Umut Akyürek, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü isim, Melek Bal'a şu sözlerle seslendi:
"Ah benim sevdalı başım... Ah benim çılgın telaşım. Hiç büyümeyen ve büyümeyecek asi rüzgarım. Tam 20 sene önce aldım seni kucağıma prensesim zorluklarla dolu olsa da yıllar geçiyor işte... Nice sağlıklı hayırlı yaşların olsun. Allah'ım seni korusun, kollasın adın gibi melekler hep yoldaşın olsun. Yolun doğru ,huyun güzel, ömrün bereketli afiyetli olsun. Seni her şeyden çok seviyorum bebeğim."
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