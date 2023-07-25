Umut Evirgen Alina Boz ile birlikteliğini ilan etti

Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, birliktelikleri geçtiğimiz günlerde noktalamıştı.



Ünlü oyuncu, ayrılıktan kısa bir süre sonra daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açtı.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Evirgen, Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti.

