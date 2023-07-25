Umut Evirgen Alina Boz ile birlikteliğini ilan etti

Oyuncu Alina Boz, 4 yıldır birlikte olduğu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtı. Evirgen, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

Umut Evirgen Alina Boz ile birlikteliğini ilan etti

Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, birliktelikleri geçtiğimiz günlerde noktalamıştı.

Ünlü oyuncu, ayrılıktan kısa bir süre sonra daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açtı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Evirgen, Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti.

Umut Evirgen Alina Boz ile birlikteliğini ilan etti - 1

Umut Evirgen, Boz’u sırtına aldığı siyah beyaz fotoğrafına sadece balık emojisi koydu.

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