Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz çiftinden kötü haber: Boşanıyoruz

Oyuncu Umut Oğuz ile eşi Sevilay Tilda Oğuz, 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Boşanacaklarını Sevilay Tilda Oğuz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz çiftinden kötü haber: Boşanıyoruz

Son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı dizide rol alan Umut Oğuz, 2018'da  Sevilay Tilda Oğuz ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, bir yıl sonra da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten kötü haber geldi. Sevilay Tilda Oğuz, boşanacaklarını duyurdu.

Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz çiftinden kötü haber: Boşanıyoruz - 1

"DORA'MIZ VAR, SUYUN BULANMASINI İSTEMEDİM"

Sevilay Tilda Oğuz, açıklamasında; "Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

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