Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz çiftinden kötü haber: Boşanıyoruz

Son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı dizide rol alan Umut Oğuz, 2018'da Sevilay Tilda Oğuz ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, bir yıl sonra da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.

"DORA'MIZ VAR, SUYUN BULANMASINI İSTEMEDİM"

Sevilay Tilda Oğuz, açıklamasında; "Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.