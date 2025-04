Ünlü davulcu gözaltında: Çocuk istismarı ve gizli çekim suçlamaları

Kanadalı indie rock grubu The New Pornographers’ın Amerikalı davulcusu Joe Seiders, Kaliforniya’da çocuk istismarı içerikleri bulundurmak ve çocukları gizlice filme almaya çalışmak suçlamalarıyla tutuklandı. Riverside İlçesi Şerif Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Seiders’ın 7 ve 9 Nisan tarihlerinde iki ayrı olayda çocuklara yönelik suç teşkil eden eylemlerle ilişkilendirildiği belirtildi.



7 Nisan’da 11 yaşında bir çocuk, bir fast food restoranının tuvaletinde bir adamın kendisini filme almaya çalıştığını bildirdi. 9 Nisan’da ise benzer bir şikayet üzerine polis harekete geçti. Restorandaki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri doğrultusunda Seiders, olay yerinde gözaltına alındı.

"BAĞLARIMIZI HEMEN KOPARDIK"



Polis, daha sonra Seiders’ın evi, aracı ve telefonunda yaptığı aramalarda, bildirilen olaylarla birlikte çocuk pornografisi bulundurmak gibi ek suçlamaları destekleyen kanıtlara ulaştı. Seiders ayrıca bir çocuğu taciz etme, mahremiyet ihlali ve mahremiyet ihlali girişimiyle de suçlanıyor. Hakkında 1 milyon dolarlık kefalet belirlendi; ilk duruşması 22 Nisan’da yapılacak.



Olayın ardından bir açıklama yapan The New Pornographers grubu, "Gruptaki herkes Joe Seiders'a yöneltilen suçlamaların haberiyle tamamen şok oldu, dehşete düştü ve yıkıldı ve biz onunla tüm bağlarımızı hemen kopardık. Kalbimiz, onun eylemlerinden etkilenen herkesle birlikte." ifadelerini kullandı.



Seiders, grubun 2014 tarihli Brill Bruisers albümünden bu yana The New Pornographers’la çalışıyordu. Aynı zamanda Neko Case, John Oates, Juliana Hatfield ve Gary Jules gibi isimlere de sahne ve stüdyo desteği vermişti.