Ünlü film müziği bestecisi Hans Zimmer sevgilisine sahnede evlenme teklif etti

Aslan Kral, Gladyatör, Karayip Korsanları gibi filmler için bestelediği müziklerle tanınan ünlü besteci Hans Zimmer, uzun süredir birlikte olduğu Dina De Luca'ya sahnede evlenme teklif etti. İki Oscar ödüllü müzisyen, Londra'daki O2 Arena'da 20 bin kişinin önünde, kız arkadaşını sahneye davet ederek evlenme teklifinde bulundu.

65 yaşındaki ünlü film müziği bestecisi, "Seni neden buraya çağırdım? Çok önemli bir şey soracaktım. Arka kapıyı kilitledin mi? Süt buzdolabında mı? Buzlukta şerbet var mı?" sorularının ardından, "Benimle evlenir misin?" sorusunu yöneltti. Teklifin ardından seyirciler coşkuyla alkışlarken De Luca teklifi kabul etti. İkili sahnede kucaklaştı.