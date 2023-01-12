Ünlü gitarist Jeff Beck hayatını kaybetti: Ölüm nedeni açıklandı (Jeff Beck kimdir?)

Rock müziğin en ünlü ve başarılı gitaristlerinden biri olan Jeff Beck, "bakteriyel menenjit" nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti.



Beck’in ölümünün ardından resmi Twitter sayfasından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Jeff Beck’in vefat haberini ailesi adına derin ve derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Aniden bakteriyel menenjit kaptıktan sonra, dün huzur içinde vefat etti” ifadeleri kullanıldı.

JEFF BECK KİMDİR?

Jeff Beck, asıl adıyla Geoffrey Arnold Beck, 24 Haziran 1944 tarihinde dünyaya geldi. Beck, The Yardbirds grubu ile şöhreti kazanmış üç gitaristten biridir.

1960'larda Eric Clapton ve Jimmy Page gibi tarihin en büyük gitar yeteneklerinden bazılarının kuluçka merkezi olan İngiliz rock grubu Yardbirds'ün bir parçası olarak ortaya çıkan Beck, sonraki yıllarda grubunun lideri olarak kariyerine yön vermişti.

VEDA PAYLAŞIMI

Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger da Twitter paylaşımında, "

Jeff Beck'in ölümüyle harika bir adamı ve dünyanın en büyük gitaristlerinden birini kaybettik. Hepimiz onu çok özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.