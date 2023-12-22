Ünlü İngiliz aktris Juliet Stevenson, Gazze'deki duruma sessiz kalamayacağını söyledi

"BUNU YAPMASAYDIM AYNADA KENDİME BAKAMAZDIM"

Stevenson, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yapılan gösterilerin engellenmeye çalışılmasını "sinsi ve tehlikeli" olarak niteledi ve bunun çok daha fazla ölüme yol açacağı değerlendirmesinde bulundu. Filistin halkıyla dayanışma eylemlerine destek verdiğini ve mümkün olduğunca katıldığını söyleyen Stevenson, şu ifadeleri kullandı:



"Buradayım çünkü insanlığımla başka ne yapacağımı bilmiyorum ve bunu (Gazze'de olanları) izlemeye dayanamıyorum. (Gazze'de) Gördüğüm şeylere daha önce hiç tanık olmamıştım. Çocuklar sadece öldürülmekle kalmıyor, yetim bırakılıyor. Çocuklar artık açlıktan ölüyor, çocuklar ilaçsız, doktorsuz ve hastaneler olmadan difteriden, tifodan ölüyor. Küçük çocuklar üzerinde anestezi olmadan ameliyatlar yapılıyor."

Juliet Stevenson, hiç kimsenin daha önce bu denli büyük bir saldırıya tanık olmadığını ve bunun elbette protesto edilmesi gerektiğini vurguladı.



İngiliz oyuncu, "Burada durup sesimi çıkarmasaydım, bunu yapmasaydım aynada kendime bakamazdım. Buraya gelip bu olağanüstü hareketi desteklemekten ve bu barbarca kaosun ortasında hala Gazze'de ellerinden geleni yapan o inanılmaz cesur doktorları, hemşireleri, sağlık çalışanlarını, ambulans şoförlerini ve eczacıları desteklemekten başka ne yapabilirim bilmiyorum." diye konuştu.