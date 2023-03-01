Ünlü isimler deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oyuncu Tamer Karadağlı, futbolcu Ümit Karan, Ali Buhara Mete, İsmail Hakkı Ürün, rap sanatçısı Resul Aydemir, Gökhan Karacık, Burcu Kıratlı, Birand Tunca, Yuşa Ebrar Dursunoğlu, Uğurcan Keleş, Derda Yasir Yenal, Muhammed Emre Kaya, Muhammed Burak Haktanır, Onur Yaprakçı, Emir Rıfat Işık, Caner Otrakçı, Necati İşbilen, Musa Evren, Recep Çavdar, Emre Bulut, Mustafa Kocabey, Ümit Kantarcı ve Haluk Piyes, depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kurulan konteyner ve çadır kentleri ziyaret etti.
Depremzedelerle görüşen ünlüler, sınıf ve etkinlik alanlarını da gezerek, çocuklarla birlikte şarkı söyleyip, resimler çizdi. Çocuklarla oyun oynayan sanatçılar, yine çocukların senaryosunu yazdığı kısa metrajlı bir film çekti.
Daha önce televizyonda gördükleri ünlülere sarılarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, ünlü futbolcularla futbol oynamanın keyfini yaşadı.
"BİRAZ DA OLSA MORALLERİNİ DÜZELTEBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"
Oyuncu Ali Buhara Mete, “Burada olmaktan çok mutluyum. Kardeşlerimiz ve çocuklarımızla beraberiz. Onların güzel enerjilerini alıyoruz. Onlar bizlere mutluluk veriyor. Böyle günlerde onların dertlerine ortağız, çok üzüldük. Bu yaşanan süreç içerisinde elimizden geldiğince onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bir nebze de olsa elimizden geldiği kadar yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Onlarla olmak çok güzel. Bu milletin bir parçası olmaktan, onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Moralleri çok iyi. Onlar gerçekten çok ciddi acılar ve sıkıntılar yaşamışlar. Buna rağmen bizlerden güler yüzlerini eksik etmediler" dedi.
Tamer Karadağlı ise “Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden sonra birçok insan evsiz barksız kaldı. Çok büyük bir yıkım yaşadık ve buraya gelip onlara bir nebze de olsa moral olabilmek bence çok önemli. Zaten psikolojik olarak bir yıkım içerisindeler. En azından tanıdıkları birilerini gördükleri zaman en az birkaç saniyede olsa gülüyor olmaları çok önemlidir. O yüzden de Gaziantep’in İslahiye ilçesine geldik. Konteyner kente geldik, aileler ve çocuklarla buluştuk. Bu durumdan çocuklar çok mutlu oldu. Defalarca bizlere teşekkür ettiler, 'Bizleri yalnız bırakmadığınız için' dediler. Ama bunun bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum. Yıllarca televizyonlarda gördükleri için böyle bir felaketten sonra onların yanına gelip de en azından onlarla ve çocuklarıyla birkaç saat vakit geçirebiliyorsak, bu çok değerli bir şeydir. Biraz olsa da morallerini düzeltebildiysek eğer ne mutlu bizlere” şeklinde konuştu.
Oyuncu Ümit Kantarcılar, “Burada birçok annemiz, babamız, kardeşimiz, yakınımız vardı. Biz İstanbul’da onlarla beraber yıkıldık. Onları görmeye geldik. Onlara bir nebze de olsa moral olabildiysek, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize'' dedi.