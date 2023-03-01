Ünlü isimler deprem bölgesinde

"BİRAZ DA OLSA MORALLERİNİ DÜZELTEBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

Oyuncu Ali Buhara Mete, “Burada olmaktan çok mutluyum. Kardeşlerimiz ve çocuklarımızla beraberiz. Onların güzel enerjilerini alıyoruz. Onlar bizlere mutluluk veriyor. Böyle günlerde onların dertlerine ortağız, çok üzüldük. Bu yaşanan süreç içerisinde elimizden geldiğince onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bir nebze de olsa elimizden geldiği kadar yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Onlarla olmak çok güzel. Bu milletin bir parçası olmaktan, onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Moralleri çok iyi. Onlar gerçekten çok ciddi acılar ve sıkıntılar yaşamışlar. Buna rağmen bizlerden güler yüzlerini eksik etmediler" dedi.



Tamer Karadağlı ise “Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden sonra birçok insan evsiz barksız kaldı. Çok büyük bir yıkım yaşadık ve buraya gelip onlara bir nebze de olsa moral olabilmek bence çok önemli. Zaten psikolojik olarak bir yıkım içerisindeler. En azından tanıdıkları birilerini gördükleri zaman en az birkaç saniyede olsa gülüyor olmaları çok önemlidir. O yüzden de Gaziantep’in İslahiye ilçesine geldik. Konteyner kente geldik, aileler ve çocuklarla buluştuk. Bu durumdan çocuklar çok mutlu oldu. Defalarca bizlere teşekkür ettiler, 'Bizleri yalnız bırakmadığınız için' dediler. Ama bunun bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum. Yıllarca televizyonlarda gördükleri için böyle bir felaketten sonra onların yanına gelip de en azından onlarla ve çocuklarıyla birkaç saat vakit geçirebiliyorsak, bu çok değerli bir şeydir. Biraz olsa da morallerini düzeltebildiysek eğer ne mutlu bizlere” şeklinde konuştu.