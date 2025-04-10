Ünlü isimlerden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine destek

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) öldürülmesine ilişkin dava başladı. İki sanık, 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Onur Tuna, Tanem Sivar, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin gibi ünlü isimler, Minguzzi Ailesi'ne destek için Kartal Adliyesi'ne gitti.

"KALBİMİZ PARAMPARÇA" 2. Sayfa'nın haberine göre; Tanem Sivar, konuyla ilgili olarak "Kalbimiz paramparça. Sonsuz bir sevgi ile büyümüş, hayatını yaşayan tertemiz bir çocuk, ailesi... Ve tabi binlerce detay var bunlar içinde sorgulanması gereken sistemle alakalı. Ahmet bir tanesi, dilerim son olur. Çok zor, ailesi için sonsuza kadar yanındayız. Hepimiz Ahmet'i tanıyor gibi hissediyoruz. Gördüğüm her şeyde, her gün aklımdan ve kalbimden geçiyor. Dilerim en vicdanlı kararlar çıkar" dedi.

"AHMET'İ TANIMADIM AMA BİZİM EVİN OĞLU GİBİYDİ" Duruşma için Amerika'dan döndüğünü söyleyen Ece Seçkin ise "Ben Ahmet'i hiç tanıma şansı bulmadım ama bizim evin oğlu gibiydi. Bugün de onun adalet arayışı için buradayız. Minguzzi Ailesi'ne destek için buradayız. Ahmet'i en iyi annesi Yasemin tasvir edip anlatıyor. Ahmet giderken çok büyük bir acı ve korkunç bir yıkımla bu dünyadan gitti. Ama sadece acı ile gitmedi. Arkasından umudu getirecek. İnanıyoruz ki adaleti getirecek Ahmet… Çıkmasını umduğumuz emsal karardan sonra ‘milyonlarca Ahmet'in canı kurtulacak’ diye düşünüyorum. Adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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"AHMET İÇİN BURADAYIZ" Oyuncu Onur Tuna "Ahmet için buradayız, başka hiçbir konu yok" derken, Belçim Bilgin "Bir tek Ahmet için buradayız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?



15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu. Ahmet Minguzzi bıçaklanıp yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.