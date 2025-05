Ünlü kız grubu yeniden bir araya geliyor

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, grubun kalan diğer dört üyesi olan Normani, Ally Brooke, Dinah Jane ve Lauren Jauregui yeniden birleşme konusunda görüşmeler yürütüyor.



2012 yılında The X Factor yarışmasıyla kurulan Fifth Harmony, Work From Home ve Worth It gibi hit parçalarla büyük başarı yakalamıştı. Camila Cabello, 2016 yılında solo kariyerine başlamak üzere gruptan ayrılmış, grup ise yoluna dört kişi olarak devam etmişti. Ancak 2018 yılında süresiz bir ara verdikleri duyuruldu.



Fifth Harmony artık Epic Records bünyesinde yer almıyor ancak 2026 yılında sahnelere geri dönme planları netleşmeye başladı.



THR’ın haberine göre grup, dönüş sürecini belgelemek amacıyla bir belgesel üzerinde çalışıyor. Bu belgeselde, henüz açıklanmayan bir turneye dair görüntüler de yer alacak.



Ayrıca, 2023’ten bu yana müzik yöneticisi Will Bracey ile nişanlı olan Ally Brooke’un artık evli olduğu belirtildi. Habere göre Bracey, grubun yeniden bir araya gelmesi sürecinde başı çeken isim konumunda.