Ünlü komedyen dövme sildirme işlemine 200 bin dolar harcadı
ABD'li yıldız Pete Davidson, vücudunun büyük bir kısmını kaplayan dövmelerini sildirmek için 200 bin dolar harcadığını açıkladı.
31 yaşındaki komedyen, dövme sildirme işleminin tam tutarını Variety dergisine verdiği bir röportajda paylaştı. Davidson, "Ben dövmelerimi sildirebilmek için şimdiden 200 bin dolar harcadım ve henüz yüzde 30 kadarını bitirebildim'' ifadelerini kullandı.
''SIFIRDAN BAŞLIYORUM''
Davidson, “Eskiden uyuşturucu bağımlısı ve mutsuz biriydim. Kendimi çirkin hissettiğim için vücudumu gizlemem gerektiğini düşünüyordum. Dövmelerime baktığımda, o zamanlardaki üzgün adamı görüyorum. Bu yüzden onları siliyorum ve sıfırdan başlıyorum'' dedi.
Dövme silme sürecini, çalışma programına göre düzenlediğini belirten Davidson, her seferinde altı haftalık bir iyileşme sürecinden geçtiğini söyledi.
Konu hakkında, Şubat ayında katıldığı The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programında da konuşan yıldız isim, bu işlemde cildin bir katmanının yakıldığını ve güneşe çıkmanın tehlikeli olduğunu anlatmıştı.
KIM KARDASHIAN İLE AŞK YAŞADI
Kim Kardashian ve Pete Davidson, ilk olarak Saturday Night Live programında bir araya gelmişlerdi. Aşkları 2021 yılının Ekim ayında başlayan çift, 9 ayın sonunda yollarını ayırdı.
Pete Davidson, ilişkileri sırasında Kim Kardashian’a olan aşkını, vücuduna yaptırdığı dövmelerle göstermişti ancak ayrılıktan sonra bu dövmeleri sildirdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Oyuncular
- Pete Davidson
- Abd