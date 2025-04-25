Ünlü komedyen dövme sildirme işlemine 200 bin dolar harcadı

31 yaşındaki komedyen, dövme sildirme işleminin tam tutarını Variety dergisine verdiği bir röportajda paylaştı. Davidson, "Ben dövmelerimi sildirebilmek için şimdiden 200 bin dolar harcadım ve henüz yüzde 30 kadarını bitirebildim'' ifadelerini kullandı.

''SIFIRDAN BAŞLIYORUM''

Davidson, “Eskiden uyuşturucu bağımlısı ve mutsuz biriydim. Kendimi çirkin hissettiğim için vücudumu gizlemem gerektiğini düşünüyordum. Dövmelerime baktığımda, o zamanlardaki üzgün adamı görüyorum. Bu yüzden onları siliyorum ve sıfırdan başlıyorum'' dedi.