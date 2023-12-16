Ünlü komedyen Ricky Gervais'ten hayvan derneklerine rekor bağış

After Life ve Office gibi dizilerle ünlü olan komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, son stand-up gösterisi Armageddon’dan elde ettiği 1.9 milyon pound geliri 8 Aralık'ta hayvan refahı için dünya çapında çalışan 11 hayvan koruma derneğine bağışladı.

Bağışla ilgili esprili bir dille açıklama yapan Ricky Gervais “Umarım köpekler, kediler, gergedanlar ve maymunlar bu parayla akıllıca yatırım yaparlar çünkü kariyerim kötüye gittiğinde bu paraya ihtiyacım olacak” dedi.



