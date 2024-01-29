Ünlü model Gisele Bündchen'in acı günü

2022 yılında 13 yıllık eşi Tom Brady ile yollarını ayırarak uzun süre gündemden düşmeyen model Gisele Bündchen'in annesi hayatını kaybetti.

Ünlü model Gisele Bündchen'in acı günü

Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı. Ünlü model ayrılık sürecindeki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Ünlü modelin 75 yaşındaki annesi Vania Nonnenmacher'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Kanserle mücadelesinin ardından Nonnenmacher, hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü model Gisele Bündchen'in acı günü - 1

Yaklaşık 8 yıl önce modellik kariyerine veda eden Bündchen'i annesi modellik kursuna kaydettirmişti. Ardından keşfedilen model, kariyerinde adım adım yükselmişti.

75 yaşındaki Vania Nonnenmacher'ın 6 kızı bulunuyor: Gisele, Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela ve Gabriela.

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