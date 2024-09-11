Ünlü müzisyen Dave Grohl sosyal medyadan itiraf etti: Evlilik dışı bir kızım oldu

2003 yılından bu yana Jordyn Blum ile evli olan 55 yaşındaki Dave Grohl, karısını aldattığını ve bu ilişkiden bir kız çocuk sahibi olduğunu dün sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

"KARIMI VE ÇOCUKLARIMI SEVİYORUM"



Nirvana'nın eski davulcusu, Foo Fighters grubunun gitaristi Dave Grohl; paylaşımında "Yakın zamanda evlilik dışı ilişkimden bir kız bebek sahibi oldum. Ona sevgi dolu ve destekleyici bir baba olmayı planlıyorum. Karımı ve çocuklarımı seviyorum. Ve şimdi onların güvenini kazanmak, onlar tarafından bağışlanmak için her şeyi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü müzisyen, yeni dünyaya gelen kızının annesi hakkında ise herhangi bir açıklama yapmazken; paylaşımını da yorumlara kapattı. ÜÇ KIZI DAHA VAR Öte yandan 2003'twn bu yana evli olan Grohl ve Blum'un 18 yaşında Violet Maye, 15 yaşında Harper Willow ve 10 yaşında Ophelia Saint adında üç tane kızı bulunuyor.