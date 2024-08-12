Ünlü oyuncu Almila Ada evleniyor

Ada'nın Üç Kız Kardeş dizisinden rol arkadaşı İclal Aydın, oyuncunun paylaşımına "Benim canım Almila’m. Çok mutlu olmanızı diliyorum. İkinizi de çok kucaklıyor, çok öpüyorum. Güzellerim benim" yorumunda bulundu.



Berk Güven ise "Almikuş çok mutlu olun, boy boy sağlıklı ve mutlu çocuklar diliyorum size. Çok mutlu oldum!" yorumunda bulundu.