Ünlü oyuncu Almila Ada nişanlandı

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Almila Ada evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ünlü oyuncu Almila Ada nişanlandı

Kırgın Çiçekler ve Barış Akarsu Merhaba gibi yapımlarda rol alan oyuncu Almila Ada evleniyor. Geçtiğimiz aylarda sevgisilinden evlenme teklifi alan oyuncu nişanlandı.

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"Evet dedim! 04.08.2024 Doğum günü dilekleri aslında gerçek olabilir" notuyla paylaşım yapan Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Çift, ailelerinin katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

Ünlü oyuncu Almila Ada nişanlandı - 3

Evlilik yolundaki çift, nişan töreni sonrasında Milano'ya gitti. Oyuncu, Milano'da çekilen kareleri "Sonsuzluğa! Nişanlandım" notuyla paylaştı.

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