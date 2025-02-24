Ünlü oyuncu Burak Çelik baba oluyor

Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burak Çelik geçtiğimiz aralık ayında evlendi. Ünlü oyuncu ve kız arkadaşı Ece Bayrak Karadağ'da dünyaevine girdi.

32 yaşındaki ünlü oyuncu baba olacağını sosyal medya hesabında "En güzel sürpriz" notuyla duyurdu.