Ünlü oyuncu Burak Çelik baba oluyor
Hudutsuz Sevda dizisinde "Kaan" karakterine hayat veren Burak Çelik ile Ece Bayrak bebek sahibi olmaya hazırlanıyor.
Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burak Çelik geçtiğimiz aralık ayında evlendi. Ünlü oyuncu ve kız arkadaşı Ece Bayrak Karadağ'da dünyaevine girdi.
32 yaşındaki ünlü oyuncu baba olacağını sosyal medya hesabında "En güzel sürpriz" notuyla duyurdu.
Ünlü çift Karadağ tatili sırasında nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan kıydı. Burak Çelik Tom Ford marka damatlık giyerken Ece Bayrak ise ILA imzalı bir gelinlik tercih etti.
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