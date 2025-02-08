Ünlü oyuncu Cansel Elçin, oğlu Atlas'ı paylaştı

Beş yıl önce dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Kısa bir süre önce oğullarına Atlas adını vereceklerini açıklayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin oğullarına kavuştu.

