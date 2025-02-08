Ünlü oyuncu Cansel Elçin, oğlu Atlas'ı paylaştı
2020 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, geçtiğimiz günlerde bebek sahibi oldu. Cansel Elçin, oğlu Atlas ile eğlendiği anları paylaştı.
Beş yıl önce dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Kısa bir süre önce oğullarına Atlas adını vereceklerini açıklayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin oğullarına kavuştu.
Cansel Elçin güzel haberi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ve düştüğü "Bugün 31 Ocak Cuma. Hoş geldin Atlas" notuyla duyurdu. Oğullarıyla hastanede verdikleri ilk pozu da paylaşan oyuncu çifte binlerce tebrik mesajı geldi.
Ünlü oyuncu Cansel Elçin, oğluyla eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaştı. Oğlunun videosunu yayınlayan oyuncu, daha sonra Atlas ile verdiği pozu "Burada 1 adet Atlas Elçin var" notuyla paylaştı.
SOSYAL MEDYA HESABI AÇTILAR
Öte yandan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çiftinin, bebekleri doğmadan önce Atlas için sosyal medya hesabı açması gündem olmuştu.
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