Ünlü oyuncu Dakota Johnson'ın son hali şaşırttı: Estetik iddiaları gündemde
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına katılan Dakota Johnson'ın değişimi, sosyal medyada gündem oldu.
Hollywood yıldızı Dakota Johnson'ın, blefaroplasti (göz kapağı estetiği) yaptırdığı iddia edildi.
Estetik Cerrah Dr. Paul Banwell de Daily Mail'e yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki yıldızın üst göz kapağına cerrahi bir müdahalede bulunmuş olabileceğini ifade etti. Dr. Banwell, "Göz çevresi daha aydınlık ve genç görünüyor. Ancak başta makyaj olmak üzere diğer faktörleri de göz önünde bulundurmalıyız'' dedi.
BLEFAROPLASTİ NEDİR?
Üst göz kapağında uygulanan blefaroplasti, genellikle fazla deri ve yağın alınmasıyla daha sıkı bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Yaklaşık 45 dakikalık bu işlemde, sarkan göz kapakları düzeltiliyor.
Ancak plastik cerrah Mr. Kshem Yapa'ya göre, Johnson’ın göz altlarında dolgu ya da yüz yağı transferi gibi hacim artırıcı işlemler de olabilir. Mr. Yapa ABD'li oyuncunun yüz hatlarında büyük bir değişiklik olmadığını ve yapılan işlemlerin oldukça doğal dokunuşlar olduğunu da sözlerine ekledi.
Yüz yağı transferi (lipofilling), vücudun başka bir bölgesinden alınan yağın yüz hatlarını şekillendirmek ve kırışıklıkları azaltmak için kullanılmasıyla biliniyor.
Dr. Alma Kamenica ise Johnson’ın dudaklarının geçmiş yıllara kıyasla daha dolgun göründüğünü, bunun da hafif bir dudak dolgusu işlemiyle sağlanmış olabileceğini aktardı.
Estetik iddiaları sadece yüzle sınırlı kalmadı. ABD merkezli diş hekimi Dr. Sara Hahn, 2019 öncesine ait fotoğrafları inceleyerek Johnson’ın ön dişleri arasındaki boşluğun kapandığını ve bu değişimin muhtemelen kompozit bonding ya da diş şekillendirme işlemleriyle sağlandığını öne sürdü.
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