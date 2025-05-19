Ünlü oyuncu gerçek babasının kim olduğunu açıkladı: ''Bütün hayatım bir yalanmış''

61 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini üstlendiği ilk yapım olan My Mom Jayne adlı belgeselini geçtiğimiz Cumartesi günü Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluşturdu. Belgesel, oyuncunun 1967 yılında, Hargitay henüz üç yaşındayken bir trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Jayne Mansfield’in hayatını konu alıyor.

''BÜTÜN HAYATIM BİR YALANMIŞ''



Hargitay, çocukluğu boyunca babası olarak bildiği vücut geliştirmeci ve oyuncu Mickey Hargitay’ın, biyolojik babası olmadığını belgeselde doğruladı. Gerçek babasının ise annesi Mansfield’in 1963 yılında Mickey Hargitay ile boşanma sürecindeyken birlikte olduğu Nelson Sardelli olduğunu açıkladı. Jayne Mansfield, Hargitay doğmadan kısa süre önce Mickey Hargitay ile barışmıştı.



30 YIL SONRA YÜZLEŞME



Hargitay, Vanity Fair’e verdiği röportajda gerçeği öğrendikten sonra Mickey Hargitay ile konuştuğunu ancak ABD'li aktörün bu iddiaları reddettiğini söyledi. Mickey Hargitay, 2006 yılında hayatını kaybetti.



30 yaşına geldiğinde ise Hargitay, Sardelli'nin New Jersey Atlantic City’deki bir gösterisine giderek biyolojik babasıyla tanıştı. Sardelli’nin gözyaşları içinde söylediği ilk sözler, “Bu anı 30 yıldır bekliyordum” oldu.



İlk buluşmalarında biyolojik babasına oldukça mesafeli davrandığını belirten Mariska Hargitay, Mickey’e olan bağlılığı nedeniyle Sardelli’yi uzun süre kabullenemediğini itiraf etti.



