Ünlü oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Mine Tugay, hastanelik olduğunu duyurdu.
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu. 46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde öksürük krizi tutunca soluğu hastanede almıştı.
Hastane sonrası maskeli paylaşım yapan oyuncu sevenlerini hastalık konusunda uyarmıştı.
Geçtiğimizde günlerde yaptığı paylaşımda ''Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim'' notuyla paylaşım yapan Tugay, hastane odasından yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini korkuttu.
Mine Tugay paylaşımında "Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.
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