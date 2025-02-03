Ünlü oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu

Geçtiğimizde günlerde yaptığı paylaşımda ''Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim'' notuyla paylaşım yapan Tugay, hastane odasından yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Mine Tugay paylaşımında "Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.