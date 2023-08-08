Ünlü oyuncu Sandra Bullock'un erkek arkadaşı 57 yaşında hayatını kaybetti

"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"

2021 yılında Bullock verdiği bir röportajda "Hayatımın aşkını buldum. Üç çocuğumuz var" demişti. Jesse James ile boşandıktan beş yıl sonra Randall ile ilişkiye başlayan 59 yaşındaki Sandra Bullock Randall'ın vefatıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.