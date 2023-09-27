Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu son olarak Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil olmuştu. Oyuncunun canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.



Oyuncunun yer aldığı bazı yapımlar:



“Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003