Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti

Son olarak Çocuklar Duymasın'da oynayan İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti

Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu 44 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefat haberini İBB Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu. 

Oyuncunun Çocuklar Duymasın dizisinden rol arkadaşı Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında paylaşım yaparak "Ah be canım hiç oldu mu" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti - 1

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

1979 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti - 2

Oyuncu son olarak Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil olmuştu. Oyuncunun canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Oyuncunun yer aldığı bazı yapımlar:

“Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003

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