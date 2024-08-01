Ünlü oyuncu Sharon Stone Türkiye'de

“Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, Türkiye'ye geldi. 66 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bir ödül almak için İtalya'nın başkenti Roma'dan sonra Türkiye'ye geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Stone'a Global İkon Ödülü verilecek.
Hollywood'un efsanevi yıldızı, tören öncesi üç gün İstanbul'da kaldı. Oyuncu, İstanbul'a oğlu Laird ile geldi.
Stone'un daha sonra ödül töreni için Bodrum'a geçtiği biliniyor.
KURTLAR VADİSİ'NDE ROL ALMIŞTI
Öte yandan, Sharon Stone, yıllar önce konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuştu. Stone'un "Kimse İngilizce konuşmuyordu" ifadelerinin ardından dizinin senaristi açıklama yaptı.
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