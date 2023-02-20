Ünlü oyuncu Tom Sizemore beyin anevrizması geçirdi

GEÇMİŞİ SKANDALLARLA DOLU

Tom Sizemore, rol aldığı filmlerin yanı sıra özel hayatındaki skandallarla da biliniyordu. 2013 yılında hayatının önemli noktalarını anlattığı bir kitap yayınladı. Sizemore o kitabında 1992 tarihli Passenger 57 adlı yapımda birlikte oynadığı Elizabeth Hurley'e aşık olduğunu ve onunla bir ilişki yaşadığını söylemişti. Sizemore daha sonra 1996 yılında Maeve Quinian ileevlendi. Bu evlilik 1999 yılına kadar sürdü.



Tom Sizemore, hareketli özel hayatının yanı sıra kötü alışkanlıkları nedeniyle de zaman zaman basına konu oluyordu. Oyuncu, madde etkisi altında araç kullanmaktan gözaltına da alınmıştı.

Detroit, Michigan'da bir hukukçu ve felsefe profesörü baba ile şehir konseyinin danışmanlarından olan annenin oğlu olarak dünyaya geldi Sizemore. Kariyerinin ilk dönemdeki filmleri arasında Oliver Stone'un Doğum Günü Dört Temmuz ve Katil Doğanlar adlı yapımlar yer alıyor. 1980'lerin ikinci yarısındaki bu filmlerden sonra Kevin Costner'ın 1994 tarihli Wyatt Earp adlı filmi için kamera karşısına geçti.