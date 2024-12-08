Ünlü oyunculardan Osman Sınav'a ziyaret: İyi ki varsın

Sağlık sorunlarını atlatan Osman Sınav'ı; Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ evinde ziyaret etti.

"Kurtlar Vadisi", "Acı Hayat", "Deli Yürek" ve "Ekmek Teknesi" gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav , bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

"ESKİ GÜNLERİ ANDIK"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Yöntem, paylaşımına şu notu düştü:

"Sevgili dostum, yönetmenim Osman Sınav’ı ziyaret ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik eski günleri andık. İyi ki varsın Osman Sınav."

Usta oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.