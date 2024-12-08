Ünlü oyunculardan Osman Sınav'a ziyaret: İyi ki varsın
Ünlü oyuncular Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ; yönetmen Osman Sınav'ı evinde ziyaret etti. Buluşmadan kareyi Selçuk Yöntem takipçileriyle paylaştı.
"Kurtlar Vadisi", "Acı Hayat", "Deli Yürek" ve "Ekmek Teknesi" gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Sağlık sorunlarını atlatan Osman Sınav'ı; Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ evinde ziyaret etti.
"ESKİ GÜNLERİ ANDIK"
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Yöntem, paylaşımına şu notu düştü:
"Sevgili dostum, yönetmenim Osman Sınav’ı ziyaret ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik eski günleri andık. İyi ki varsın Osman Sınav."
Usta oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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