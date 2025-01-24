Ünlü oyuncunun 99 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! "Haftada 3 gün spor yapıyorum"
"Mary Poppins" filmiyle tanınan usta oyuncu Dick Van Dyke, haftada 3 kez spor yaptığını ve sağlığını buna borçlu olduğunu söyledi.
Amerikalı ünlü oyuncu Dick Van Dyke, 99 yaşında nasıl hala bu kadar sağlıklı ve fit kalabildiğini açıkladı. "Mary Poppins" filminin yıldızı, Ted Danson'ın podcast yayınında sırrını açıkladı.
"Ben her zaman haftada üç gün egzersiz yaparım. Hala spor salonuna gidiyorum ve sanırım bu yüzden yaşıtlarım gibi değilim" diyen oyuncu, genç yaşlardayken egzersiz sonrası yüzmeye gittiğini ve ardından uyuduğunu söyledi.
2015 yılında Van Dyke, yaşlanmanın "yapmaktan zevk aldığınız şeylerden vazgeçmek" anlamına geldiğini söylemişti:
"Artık tenis kortuna gidemiyorum ama hala koşabiliyor, dans edebiliyor ve şarkı söyleyebiliyorum."
Oyuncu, Müzede Bir Gece, Mary Poppins, The Dick Van Dyke Show, Airwolf ve Mary Poppins: Sihirli Dadı gibi yapımlarla tanınıyor.
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