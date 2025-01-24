Ünlü oyuncunun 99 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! "Haftada 3 gün spor yapıyorum"

Amerikalı ünlü oyuncu Dick Van Dyke, 99 yaşında nasıl hala bu kadar sağlıklı ve fit kalabildiğini açıkladı. "Mary Poppins" filminin yıldızı, Ted Danson'ın podcast yayınında sırrını açıkladı.

"Ben her zaman haftada üç gün egzersiz yaparım. Hala spor salonuna gidiyorum ve sanırım bu yüzden yaşıtlarım gibi değilim" diyen oyuncu, genç yaşlardayken egzersiz sonrası yüzmeye gittiğini ve ardından uyuduğunu söyledi.

