Ünlü piyanist Fazıl Say ve Ece Dağıstan boşandı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2019 yılında İtalya’nın Milano kentinde nikâh masasına oturduğu Ece Dağıstan ile boşandı. Sosyal medya hesabından boşandıklarını açıklayan Say, mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğraflarını paylaştı.

ADLİYE BİNASIN EL ELE GİRDİLER



Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Say, "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugun sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi , seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman" notunu düştü.

"EVLERİMİZİ BİLE BİRLEŞTİRMEDİK" AÇIKLAMASI

Ece Dağıstan, Fazıl Say ile evlendikten sonra evlerini birleştirmediklerini söyledikten sonra gelen eleştirilere Instagram hesabından cevap vermişti. Dağıstan "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz." dedi. Fazıl Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" sözleriyle eşinin düşüncesine katıldı. Ünlü çiftin bu yaşam tercihi sosyal medyada çok konuşuldu, üzerine binlerce yorum yapıldı. Gelen bazı suçlamalara cevap verme ihtiyacı duyan Ece Dağıstan "Benim amacım her zaman kendi huzur ve mutluluk formülümü bulmak oldu" dedi.