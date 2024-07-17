Ünlü rapçi Drake'in malikanesini su bastı

Grammy ödüllü ünlü rapçi Drake'in sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Kanada'nın Toronto şehrinde kuvvetli sağanak ve yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Elektrik kesintilerinin yaşandığı şehirde birçok sürücü mahsur kaldı.
Ünlü rapçi, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda milyonlarca dolar değerindeki malikanesinin son halini paylaştı.
Rapçinin "The Embassy" (Elçilik) adındaki malikanesi, Toronto'nun lüks Bridle Path semtinde bulunuyor.
Şiddetli yağışın tetiklediği sel ülkenin en kalabalık kenti Toronto'da hayatı durma noktasına getirdi. Toronto'nun en işlek yollarında çok sayıda araç selde mahsur kaldı, araçların bazıları kısmen suya gömüldü. Sürücüler araçlarının üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi.
Sel nedeniyle kent genelinde 120 binden fazla kişiye elektrik verilemediği açıklandı.
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