Ünlü rapçi Eminem dede oldu: Kızı Hailie Jade Scott duyurdu
Dünyanın en ünlü rapçilerinden biri olan 52 yaşındaki Eminem dede oldu. Müjdeli haberi, ünlü rapçinin kızı Hailie Jade Scott duyurdu.
"Without Me", "Superman", "Lose Yourself" ve daha birçok hit şarkıyla tanınan Eminem dede oldu. Grammy ödüllü rapçinin 29 yaşındaki kızı Hailie Jade Scott ve teşi Evan McClintock, ilk bebeklerine kavuştu.
Eminem'in kızı Hailie Jade Scott, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
14 MART'TA DÜNYAYA GELMİŞ
Bebeğinin ilk fotoğrafını paylaşan Hailie Jade Scott, oğluna Elliot Marshall adını verdiğini ve 14 Mart tarihinde anne olduğunu açıkladı.
DEDESİNİN ADINI TAŞIYACAK
Scott'ın minik oğlunun ikinci adını ise gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan dedesi Eminem'den aldığı ortaya çıktı.
Hailie Jade Scott, paylaşımına "Mutlu son... 3 haftadır dünyada küçük E" notunu düştü.
DEDE OLACAĞINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan ünlü rapçi dede olacağını öğrendiği ilk anı da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmemişti. Eminem, "Temporary" adlı şarkısının klibinde kızına da yer vermişti.
Klibin sonunda, Hailie Jade, babasına bebeğinin ultrason fotoğrafını gösterek müjdeli haberi vermesi ve Hailie Jade'in babasına "Dede" yazılı bir tişört hediye etmesi dikkat çekmişti.
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