Ünlü rapçi Eminem dede oldu: Kızı Hailie Jade Scott duyurdu

"Without Me", "Superman", "Lose Yourself" ve daha birçok hit şarkıyla tanınan Eminem dede oldu. Grammy ödüllü rapçinin 29 yaşındaki kızı Hailie Jade Scott ve teşi Evan McClintock, ilk bebeklerine kavuştu.

Eminem'in kızı Hailie Jade Scott, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

14 MART'TA DÜNYAYA GELMİŞ

Bebeğinin ilk fotoğrafını paylaşan Hailie Jade Scott, oğluna Elliot Marshall adını verdiğini ve 14 Mart tarihinde anne olduğunu açıkladı.