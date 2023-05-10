Ünlü sanatçı Kibariye sahneden düştü

BAKAN KOCA'DANA AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.