Ünlü şarkıcı Cher, oğluna kavuştu

Cher ile ve 2017'de hayatını kaybeden müzisyen Gregg Allman'ın oğlu Elijah Blue'nun "hayatta kaldığı için şanslı" olduğu belirtilmişti.

"Believe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher 'in 48 yaşındaki oğlu Elijah Blue Allman aşırı doz uyuşturucudan tedavi altına alınmıştı.

Allman, 14 Haziran'da hastaneye kaldırılmıştı. "P. Exeter Blue" olarak bilinen ve metal grubu Deadsy'nin kurucu üyelerinden biri olan Allman'ın evinde uyuşturucu bulunduğu açıklanmıştı.

VASİLİK BAŞVURUSUNDA BULUNDU



Ünlü şarkıcı Cher, 2023 yılında uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden oğlu Elijah Blue Allman’ın geçici vasiliği için başvuruda bulundu. Daha sonra talebin geri çeken Cher ile oğlunun özel bir anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı.

Şarkıcı, ayrıca oğlunu kaçırması için dört kişiyi tuttuğu iddiasıyla gündeme gelmişti.



48 yaşındaki Elijah Blue Allman, Cher ve eski eşi Gregg Allman'ın oğlu. Çift 1975 ile 1979 yılları arasında evli kaldı. Gregg Allmann 2017 yılında 69 yaşında hayatını kaybetti.

