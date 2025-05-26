Ünlü şarkıcı Demi Lovato evlendi

Lovato, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Jutes ile evlenecek olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirmişti:



“Jordan, seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum! Geçtiğimiz üç yıl hayatımın en güzel üç yılıydı ve bunu sana borçluyum. Kalbine, sevgine ve ışığına hayranım. Seni seviyorum aşkım!”



Çift, ilişkilerini ilk kez Ağustos 2022'de kamuoyuna duyurdu. People dergisine konuşan bir kaynak, ikiliye dair verdiği röportajda “Aralarında gerçekten sağlıklı bir ilişki var. Jutes harika biri” demişti.



Jutes, 16 Aralık 2023'te Los Angeles’ta Lovato’ya evlenme teklifi etti. Çift, Lovato’nun Holy Fvck albüm çalışmaları sırasında tanışmıştı.



Lovato, Eylül 2024’te People'a verdiği röportajda, “Hayatım boyunca onu bekledim. Bu kadar destekleyici, sevgi dolu ve ilgili bir partnerimin olması beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullanmıştı.