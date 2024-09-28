Ünlü şarkıcı Edis köyüne gitti

Son yılların en popüler şarkıcılarından biri olan Edis, konser öncesi Uşak'taki köyünü ziyaret etti. Ünlü isim, köyden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Edis köyüne gitti

Gerek şarkıları, gerek sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Edis Görgülü, konser için Denizli'ye gitti. Fırsatı değerlendiren şarkıcı, konserden önce köyü Uşak'ı da ziyaret etti.

Ünlü şarkıcı Edis köyüne gitti - 1

"KÖYÜMDE ONLINE'IM"

Sokakları traktörle gezen şarkıcı o anları "Uşak... Köyümde online'ım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Edis'in köyden yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Edis Görgülü'den yeni imaj

Şarkıcı Edis Görgülü'den yeni imaj

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