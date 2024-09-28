Ünlü şarkıcı Edis köyüne gitti
Son yılların en popüler şarkıcılarından biri olan Edis, konser öncesi Uşak'taki köyünü ziyaret etti. Ünlü isim, köyden kareleri takipçileriyle paylaştı.
Gerek şarkıları, gerek sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Edis Görgülü, konser için Denizli'ye gitti. Fırsatı değerlendiren şarkıcı, konserden önce köyü Uşak'ı da ziyaret etti.
"KÖYÜMDE ONLINE'IM"
Sokakları traktörle gezen şarkıcı o anları "Uşak... Köyümde online'ım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Edis'in köyden yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin