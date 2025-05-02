Ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
İngiliz şarkıcı Frankie Bridge, son günlerde hem fiziksel hem de mental olarak zor günler geçirdiğini açıkladı.
36 yaşındaki şarkıcı, mide ve bağırsakları etkileyen gastroenterit hastalığının, kendisini tamamen tükettiğini ve bağışıklık sisteminin günden güne zayıflattığını anlattı.
GASTROENTERİT NEDİR?
Gastroenterit; virüsler, bakteriler ya da parazitlerden kaynaklanan mide ve bağırsak iltihabıdır. En yaygın belirtileri arasında ishal, kusma, mide krampları ve mide bulantısı yer alır ancak ateş, halsizlik ve baş ağrısı da görülebilir. Gastroenterit, genellikle hafif ve kendi kendine iyileşen bir hastalık olsa da, bazı durumlarda ölümcül olabilir. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hayati risk yüksektir.
''ANORMAL BİR DURUM OLDUĞUNU FARK ETMİYORDUM''
İki çocuk annesi sanatçı, uzun yıllar boyunca anksiyete bozukluğuyla mücade ettiğini de paylaşmıştı. Yoğun kaygı nedeniyle kendisini devamlı telkin etmek zorunda kaldığını söyleyen Bridge, “Yatağa girip ağlamak, yemek yemek istememek... O zamanlar bunun anormal bir durum olduğunu fark etmiyordum” ifadelerini kullandı.
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