Ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı

GASTROENTERİT NEDİR?

Gastroenterit; virüsler, bakteriler ya da parazitlerden kaynaklanan mide ve bağırsak iltihabıdır. En yaygın belirtileri arasında ishal, kusma, mide krampları ve mide bulantısı yer alır ancak ateş, halsizlik ve baş ağrısı da görülebilir. Gastroenterit, genellikle hafif ve kendi kendine iyileşen bir hastalık olsa da, bazı durumlarda ölümcül olabilir. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hayati risk yüksektir.

''ANORMAL BİR DURUM OLDUĞUNU FARK ETMİYORDUM''

İki çocuk annesi sanatçı, uzun yıllar boyunca anksiyete bozukluğuyla mücade ettiğini de paylaşmıştı. Yoğun kaygı nedeniyle kendisini devamlı telkin etmek zorunda kaldığını söyleyen Bridge, “Yatağa girip ağlamak, yemek yemek istememek... O zamanlar bunun anormal bir durum olduğunu fark etmiyordum” ifadelerini kullandı.