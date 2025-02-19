Ünlü şarkıcı konserine metroyla gitti: Afiş önünde fotoğraf çektirdi kimse tanımadı!

“Goodbye My Lover”, “You’re Beautiful”, “High” ve “Stay The Night” gibi şarkılarıyla dünyanın bir çok ülkesinde milyonlarca müzikseverin hayranlığını kazanan James Blunt 20. yılına özel konser verdi. Net servetinin 15 milyon sterlin olduğu tahmin edilen 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, birçok meslektaşının aksine konserine şoförlü bir araçla değil, metroyla gitmeyi tercih etti. Yolculuğunu sosyal medya hesabında paylaşan Blunt, insanların onu tanıyıp tanımayacağını merak etti. Üstelik, metro ile aşkı bulan bir adamın hikayesini anlatan You're Beautiful şarkısını düşününce, bu yolculuğun anlamı daha da derinleşti.

KİMSE FARK ETMEDİ!



Blunt, kot pantolonu, üzerine soyadının küçük harflerle yazılı olduğu beyzbol şapkası ve havacı ceketiyle metroya bindi. Hatta kendi konserinin tanıtım afişinin önünde durmasına rağmen, yolcular onu fark etmedi.



37 dakika süren metro yolculuğunun ardından dev konser salonuna ulaşan Blunt, 20 bin kişilik kalabalığın önünde en sevilen şarkılarını seslendirdi.



2004'te şöhreti yakalayan James Blunt, müzik kariyerinin yanı sıra 2017’de kapanmaktan kurtardığı107 yıllık olan mekanını çok seven ünlü şarkıcı insanlar bu akşam nereye gidiyoruz diye sorduklarında, “Benim bir pub'ım var, hadi oraya gidelim!” diyorum diyor.



Yedi stüdyo albümü yayımlayan ve Loosely Based On A Made-Up Story adlı bir anı kitabı da kaleme alan Blunt, 2010’da tanıştığı ve 2014’te evlendiği eşi Sofia Wellesley ile birlikte, iki oğluyla mutlu bir aile hayatı sürdürüyor.