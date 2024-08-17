Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı yoğun bakımda (Ayşenur Yazıcı kimdir?)

HABERİ OĞLU DUYURDU 2 gündür Yazıcı'nın yoğun bakımda olduğunu yazan Kerem Kürşat Yazıcı, Twitter'dan hesabından şu mesajı yayınladı: "İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine 'Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için' olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var."

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?



Türk sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı, 13 Eylül 1958 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. İlkokulu Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, ortaokulu Paris’te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, üniversiteyi Fransa’nın Lyon şehrinde Rhone Akademisi'nde tamamladı. Kozmetoloji ve sahne sinema sanatları eğitimi aldı.



1983 Yılında İzmir TRT'de çalışmaya başladı. TRT’deki işine devam ederken Christian Dior firmasının Türkiye temsilciliğinde 5 yıl teknik müdür ve eğitmen olarak görev aldı. Printemps Mağazaları'nın reklâm, animasyon ve halkla ilişkiler müdürlüğü görevinde bulunduğu yıllarda geniş çerçeveli kozmetik promosyonlarının ilk uygulayıcısı ve tanıtıcısı oldu.



Ayşenur Yazıcı, 1984 yılında evlenip 1,5 yıl evli kaldıktan sonra 1986 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Kerem (d.1986) adında bir erkek çocuk annesidir. 1989 yılında ise şimdiki soyadını hâlâ kullandığı Cem Yazıcı ile evlenmişse de 1996'da boşanmışlardır.



1990-2011 yılları arasında özel televizyonlarda ve TRT'de spiker ve program sunucusu olarak çalışmıştır. Bu meslekte 50’den fazla ödülü var. Türk Dil Kurumu tarafından en büyük unvan olan "Türkçeyi en iyi kullanan spiker" ödülüne layık görüldü.



Zülfü Livaneli’nin "Şahmeran" filminde dünyaca ünlü makyör Serge Mentelet ile beraber çalıştı. 1990 yılından bu yana çeşitli haftalık dergilere kozmetik yazıları, psikolojik testler hazırladı ve yayımladı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.



Epsilon Yayınevi'nden çıkan "Ekmek Arası Hayat", "Bedriye", "Kadınlar Ağlar", "Makyajda Sihirbazlık Numaraları", "Son 13 Gün", "Sizin Hikayenizi Çaldım", Boyner Yayınevinden çıkan "Yaşama Yetişemeyenlere Mucize Çözümler" ve Doğan/Egmont yayınevinden çıkan "Sensin Mağara Adamı"; Nemesis Kitap'tan çıkan "Dil Kafirleri"(diksiyon kitabı),"Çocuk Gelin","Dön Muazzez","Son Lobotomi","Kendinden Utanmak" isimli kitapları var.



TRT 1'de ekrana gelen Sütlü Kahve adlı programı; yayınına son verildikten sonra "Yılın TV Aile medya etik" ödülüne lâyık görüldü.



Antoloji şiir yarışmasında ödül almıştır. Renklerle terapi ve yaşam üzerine etkileri, düşünce gücünün yaşamımıza etkisi üzerine üniversitelerde seminerler vermektedir. Evrensel enerjiyi kullanma tekniğine dayalı öğreti olan Reiki’de mastırdır.



İngilizce ve Fransızca bilen Yazıcı, bir çocuk annesidir.



