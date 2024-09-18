Ünlü sunucu kansere yakalandığını duyurdu

Ünlü İngiliz sunucu Jamie Theakston, 1.evre gırtlak kanseri olduğu haberiyle sevenlerini üzdü.

Ünlü sunucu kansere yakalandığını duyurdu

53 yaşındaki İngiliz sunucu Jamie Theakston, sesindeki değişikliğin sebebini merak ettiği için hastaneye gittiğinde, 1. evre gırtlak kanseri olduğunu öğrendi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Instagram hesabından hayranlarına seslenen Jamie Theakston, ses tellerinden ameliyat geçirdiğini belirterek, Amanda Holden ile birlikte sunduğu sabah programına ara vermek zorunda kaldığını paylaştı. Tedavisinin şimdilik olumlu ilerlediğini duyuran Theakston'ın yerine gelen isim ise Jason King olacak.

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