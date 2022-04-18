Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu Daniel Auster bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı

Yapılan otopsi sonucunda Ruby Auster'ın aşırı dozda fentanil ve eroinden öldüğü tespit edilmişti. Independent Türkçe'nin haberine göre, polis ekipleri, King County Savcılığı'yla görüştükten sonra olayın cinayet olduğuna karar verdiklerini bildirdi. Adı açıklanmayan bir polis sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Ruby Auster'ın uyuşturucuya nasıl maruz kaldığını bilmediğini söyledi. Adli tıp uzmanları da soruşturmanın devam ettiğini gerekçe göstererek konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

SUÇ DOSYASI KABARIK

15 Nisan'da tutuklanan Daniel Auster, ölüme sebebiyet vermek ve ihmal suretiyle kasten adam öldürmekle suçlanıyor.



Öte yandan Danie Auster'ın başı ilk kez belaya girmiyor. 44 yaşındaki isim, 1996'da Andre Melendez adlı bir uyuşturucu satısı Michael Alig tarafından öldürüldüğünde yanlarındaydı.



Daniel Auster'a sessiz kalması için Melendez'in cüzdanından 3 bin dolar para verilmişti. Daha sonra suçunu itiraf eden Daniel, 5 yıllık denetimli serbestlikle kurtulmuştu. Daniel Auster ayrıca uyuşturucu bulundurmaktan da geçmişte yakalanmıştı.



New York Üçlemesi ve Yanılsamalar Kitabı gibi eserleriyle tanınan Paul Auster‘a New York Times ulaştı. 75 yaşındaki yazar, konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Paul Auster ve Lydia Davis 1978'de boşanmıştı.



Öte yandan dün hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Daniel Auster rahatsızlandığı için hastaneye kaldırıldı. Daniel Auster'ın neden hastalandığı bilinmiyor.