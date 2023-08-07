Ünlü yazar Paulo Coelho'dan Mete Gazoz'a şampiyon mesajı

Coelho daha önce "Bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum" diyerek "Okçu'nun Yolu" isimli kitabını Mete Gazoz'a adamıştı.



74 yaşındaki yazar, 24 yaşındaki sporcuya, "Okçuluk dahisi bu da benim okçuluk eserim. Bu kitap sana adanmıştır" demişti. Paulo Coelho, Okçu'nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adadı Haberi Görüntüle