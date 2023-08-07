Ünlü yazar Paulo Coelho'dan Mete Gazoz'a şampiyon mesajı

Almanya'da düzenlenen Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalyaya uzanan isim oldu.
Türkiye'yi gururlandıran Gazoz'a sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho da sosyal medya hesabı üzerinden Mete Gazoz'u "Şampiyon" ifadesi ile tebrik etti. Şampiyon okçu da Coelho'ya "Çok teşekkürler" ifadesiyle yanıt verdi.
Coelho daha önce "Bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum" diyerek "Okçu'nun Yolu" isimli kitabını Mete Gazoz'a adamıştı.
74 yaşındaki yazar, 24 yaşındaki sporcuya, "Okçuluk dahisi bu da benim okçuluk eserim. Bu kitap sana adanmıştır" demişti.
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