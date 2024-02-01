Uraz Kaygılaroğlu dedesini kaybetti: Tanıdığım en kıyak insandın

"DEDECİĞİM, GÜZEL YÜREKLİM"

Uraz Kaygılaroğlu, "Dedeciğim, biriciğim, güzel yüreklim. Sen benim tanıdığım en dürüst, en kıyak insandın. Meyven, kabak çekirdeğin, aksiyon sineman tamamsa başka bir şey aramazsın. Birisi seninle inatlaşmadı mı, tane tane anlattı mı kızmaz, anlarsın. Sabah şöyle bir 5-10 km yürüdün mü tamam. Akşam vaktine doğru bir kaç el tavla, bitti gitti" dedi ve ekledi:

"Anlatırdın hep. Savaş görüp, 16-17 yaşlarında İstanköy'den kayıkla Bodrum’a yanaşmışsın. Akrabaların varmış Çukurcuma’da, onların yanına gidene kadar sokaklarda kalmış, mendil, çorap satmışsın. Bir başına İstanbul’da yaşamayı başarıp anneanneme göz koymuşsun. Bir oğul ve bir kız çocuğu sahibi olmuş, onlara da aslanlar gibi bakmışsın. Anneannem kazandıklarını değerlendirmiş, sen hep çalışmışsın. Mahmutpaşa’da esnaf olmuş, bu sefer çorap makinası ve iğnesi satmışsın (ne ilginç bir meslek diye düşünmeden edemezdim)."