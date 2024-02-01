Uraz Kaygılaroğlu dedesini kaybetti: Tanıdığım en kıyak insandın

Şimdilerde Star TV ekranlarında Sakla Beni dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, dedesi Hasan Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, dedesine duygusal bir paylaşımla veda etti.

Uraz Kaygılaroğlu dedesini kaybetti: Tanıdığım en kıyak insandın

Cemre Baysel ve Asude Kalebek ile Star TV'deki "Sakla Beni" dizisinde başrol oynayan , 96 yaşındaki dedesi Hasan Kaygılaroğlu'nun vefat ettiğini duyurdu.

Babası Mehmet Ali Kaygılaroğlu’nu 4 yaşındayken kaybeden ve dedesiyle büyüyen Kaygılaroğlu, hesabından paylaştığı karelerle dedesine veda etti.

Uraz Kaygılaroğlu dedesini kaybetti: Tanıdığım en kıyak insandın - 1

"DEDECİĞİM, GÜZEL YÜREKLİM"

Uraz Kaygılaroğlu, "Dedeciğim, biriciğim, güzel yüreklim. Sen benim tanıdığım en dürüst, en kıyak insandın. Meyven, kabak çekirdeğin, aksiyon sineman tamamsa başka bir şey aramazsın. Birisi seninle inatlaşmadı mı, tane tane anlattı mı kızmaz, anlarsın. Sabah şöyle bir 5-10 km yürüdün mü tamam. Akşam vaktine doğru bir kaç el tavla, bitti gitti" dedi ve ekledi:

"Anlatırdın hep. Savaş görüp, 16-17 yaşlarında İstanköy'den kayıkla Bodrum’a yanaşmışsın. Akrabaların varmış Çukurcuma’da, onların yanına gidene kadar sokaklarda kalmış, mendil, çorap satmışsın. Bir başına İstanbul’da yaşamayı başarıp anneanneme göz koymuşsun. Bir oğul ve bir kız çocuğu sahibi olmuş, onlara da aslanlar gibi bakmışsın. Anneannem kazandıklarını değerlendirmiş, sen hep çalışmışsın. Mahmutpaşa’da esnaf olmuş, bu sefer çorap makinası ve iğnesi satmışsın (ne ilginç bir meslek diye düşünmeden edemezdim)."

Uraz Kaygılaroğlu dedesini kaybetti: Tanıdığım en kıyak insandın - 2

"Buradan sonrası da benden olsun. Beni bir hafta sonu parksız, bisikletsiz bırakmadın" diyen ünlü isim, "Tavla oynamayı, iyi insan olmayı, dürüst yaşamanın anlamını sen öğrettin. Çalışkanlığı da sende gördüm, emekliliğin tadının nasıl çıkarılacağını da. Bayram namazına da seninle gittim, teravih namazına da. Sonra gitmeyi bırakınca da kızmadın. Açık fikirli adamdın, onaylamadığın şeye 'Keşke yapmasan' der, karışmazdın. En azından bana. Hep güvenir, sırtımı sıvazlardın. 'Akıllı çocuksun' diye severdin beni. Ben de seni çok severdim dede, çok" ifadelerini kullandı.

Uraz Kaygılaroğlu dedesini kaybetti: Tanıdığım en kıyak insandın - 3

"SENİ ÇOK SEVİYORUM DEDEM"

Kaygılaroğlu, sözlerini "Burger yemeye de sen götürürdün, sahilde kayıkçı arkadaşlarının yanına da. Fenerbahçe mahallesinde Hasan'ın torunu olmanın imtiyazlarını yaşattın bana. Dede oldun, baba oldun. Herkese oldun, bir bana değil; kapın, sofran hep açıktı. Eski alışkanlık herhalde, herkese çorap hediye ederdin. 'Bir insan bu kadar meyve yer mi arkadaş?' diye hayret ederdik kuzenlerle. Bir de 96 yaşındasın diye mi ne, hep 'hiç ölmeyecek herhalde' diye gülerdik aramızda. Seni çok seviyorum dedem, Allah rahmet eylesin" diye noktaladı.

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