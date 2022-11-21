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Uraz Kaygılaroğlu kaza geçiren tiyatro oyuncularının son durumunu anlattı

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında eski eşi Melis İşiten'in de bulunan Uraz Kaygılaroğlu, kaza sonrası oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi.

Uraz Kaygılaroğlu kaza geçiren tiyatro oyuncularının son durumunu anlattı

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'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüsün, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü civarında, bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, oyunculardan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirerek, arkadaşlarının ve eski eşi Melis İşiten'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten'le kaza sonrası temas halinde olduğunu ve durumunun iyi olduğunui kalıcı bir yaranın olmadığını söyledi. Arkadaşı Ceyhun Fersoy'un da durumunun iyi olduğunu belirtti. Oyuncu Sergen Deveci'nin ise durumunun ağır olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, hayranlarından Sergen Deveci için dua etmelerini istedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralılar arasında durumu ağır olan kimse olmadığını söyledi.

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