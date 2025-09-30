Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü: Biriciğim vefat etti

Bir süredir ekranlardan uzak olan Uraz Kaygılaroğlu, babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nun ölümüyle sarsıldı.

Geçtiğimiz sene de dedesi Metin Kaygılaroğlu'nu kaybeden ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Uraz Kaygılaroğlu, paylaşımında "Biriciğim babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir" dedi ve cenaze töreniyle ilgili de bilgi verdi.