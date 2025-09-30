Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü: Biriciğim vefat etti
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu vefat etti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Uraz Kaygılaroğlu, babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nun ölümüyle sarsıldı.
Geçtiğimiz sene de dedesi Metin Kaygılaroğlu'nu kaybeden ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Uraz Kaygılaroğlu, paylaşımında "Biriciğim babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir" dedi ve cenaze töreniyle ilgili de bilgi verdi.
Nezahat Kaygılaroğlu'nun cenazesi, 1 Ekim'de ikindi vakti Balıkesir Paşa Camii'nden kılınacak namaz sonrası Başçeşme Mezalığı'na defnedilecek.
- Etiketler :
- Uraz Kaygılaroğlu
- Ünlüler
- Sosyal Medya