Ursula Corbero'dan karnı burnunda yeni poz
"La Casa De Papel" dizisiyle tanınan Ursula Corbero, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü isim, karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.
Bir döneme damga vuran "La Casa De Papel" dizisinde canlandırdığı "Tokyo" karakteriyle tanınan Ursula Corbero'dan müjdeli haber geldi. geçtiğimiz hafta anne olacağını duyurdu.
Arjantinli oyuncu Chino Darin ile 9 yıllık mutlu bir birlikteliği olan ünlü isim, geçtiğimiz hafta anne olacağını duyurdu.
ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesabından açıklayan Ursula Corbero, paylaşımına "Yapay zeka değil" notunu düştü.
Heyecanı günden güne büyüyen 35 yaşında Ursula Corbero, yeni bir hamilelik fotoğrafını paylaştı.
Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan ünlü oyuncunun karnı burnunda pozu büyük ilgi gördü.
- Ünlüler
- La Casa De Papel
- Sosyal Medya