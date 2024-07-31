Usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun sabaha karşı yaptığı paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda "Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda

canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın,

mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda" ifadeleri kullanıldı.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI Erkal'ın cenaze töreni hakkında sosyal medya hesabından bilgi verildi. Merhum sanatçı Genco Erkal, cuma günü saat 14.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

GENCO ERKAL KİMDİR?



28 Mart 1938'de İstanbul'da dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.



1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.



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