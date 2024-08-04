Usta oyuncu Nebahat Çehre'den sağlık durumu hakkında açıklama

Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği 'Firdevs Yöreoğlu' rolüyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre'nin kalbine mayıs ayında stent takılmıştı. Snob Magazin'e konuşan Çehre "Ben iyiyim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık" dedi.

